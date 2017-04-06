В Сети появился первый трейлер документального фильма Дерека Мюррея "Я - Хит Леджер", в котором друзья, родные и коллеги актера рассказывают о нем и его страсти к кинематографу.

На видео запечатлен сам Хит Леджер, который азартно снимает что-то на камеру. Затем в ролике появляются актер Бен Мендельсон, музыкант Бен Харпер и другие люди, рассказывающие о покойном друге.

Картина раскроет многогранную личность Леджера, осветит его наиболее выдающиеся роли и покажет его с другой стороны камеры, анонсирует работу Мюррея The Hollywood Reporter.

Премьера фильма состоится 23 апреля на фестивале в Трайбеке, а в мировой прокат он выйдет 3 мая.

Напомним, 28-летний австралийский актер Хит Леджер был найден мертвым у себя в квартире в Нью-Йорке 22 января 2008 года. Он скончался от интоксикации, приняв вместе несколько несовместимых лекарств. 4 апреля этого года ему бы исполнилось 38 лет.

Национальный институт кинематографии Австралии посмертно удостоил актера главной кинонаграды страны за роль Джокера в фильме "Бэтмен. Темный рыцарь". За эту же роль Леджер был посмертно номинирован на "Оскар".