Показ стартует осенью этого года на телеканале НТВ. Режиссером стал Антон Маслов, известный по работе над сериалом "Отель Элеон".
Действие сюжета развернется в подмосковном городе Щелково. Вместо семейства Галлагеров выступят Груздевы: отец-одиночка Гоша (Алексей Шевченков) и его дети — дочери Катя (Виктория Заболотная) и Кристина (Кира Флейшер), а также сыновья Фил (Константин Давыдов), Юра (Эльдар Калимулин) и Витя (Арсений Перель). Кроме того, в ролях заявлены Алексей Чадов и Полина Ганшина.
Американская версия "Бесстыдников" выходит на канале Showtime с января 2011 года. Премьера восьмого сезона намечена на осень 2017-го. Сериал рассказывает о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера, отца-одиночки, алкоголика и наркомана; у него шестеро детей, которые учатся жить самостоятельно.
Оригинальные "Бесстыдники" британского производства впервые вышли в эфир в 2004-м. Последний, 11-й сезон сериала был показан в 2013-м.