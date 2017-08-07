В сети появился первый официальный трейлер российской адаптации британского комедийного телесериала Shameless ("Бесстыдники"), имеющего одноименную американскую версию.

Показ стартует осенью этого года на телеканале НТВ. Режиссером стал Антон Маслов, известный по работе над сериалом "Отель Элеон".

Действие сюжета развернется в подмосковном городе Щелково. Вместо семейства Галлагеров выступят Груздевы: отец-одиночка Гоша (Алексей Шевченков) и его дети — дочери Катя (Виктория Заболотная) и Кристина (Кира Флейшер), а также сыновья Фил (Константин Давыдов), Юра (Эльдар Калимулин) и Витя (Арсений Перель). Кроме того, в ролях заявлены Алексей Чадов и Полина Ганшина.

Американская версия "Бесстыдников" выходит на канале Showtime с января 2011 года. Премьера восьмого сезона намечена на осень 2017-го. Сериал рассказывает о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера, отца-одиночки, алкоголика и наркомана; у него шестеро детей, которые учатся жить самостоятельно.

Оригинальные "Бесстыдники" британского производства впервые вышли в эфир в 2004-м. Последний, 11-й сезон сериала был показан в 2013-м.