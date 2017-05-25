Премьера сезона назначена на 16 июля. В него войдут семь эпизодов.
ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"
Foto: Kadrs no video
Создатели сериала "Игра престолов" опубликовали в Сети первый официальный трейлер седьмого сезона.
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