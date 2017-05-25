ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

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Foto: Kadrs no video Создатели сериала " Игра престолов " опубликовали в Сети первый официальный трейлер седьмого сезона. Премьера сезона назначена на 16 июля. В него войдут семь эпизодов.

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