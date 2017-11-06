Певица из Латвии Елена Матуле успешно выступила в первом "живом" эпизоде конкурса, и вошла в число двенадцати участников четвертьфинала.

4 ноября в прямом эфире польского телевидения был показан очередной этап музыкального шоу "The Voice of Poland". В нем приняли участие шестнадцать конкурсантов — по четыре в каждой команде. Для всех вокалистов создатели шоу подготовили номер и костюмы, поэтому на данный момент это был самый зрелищный выпуск сезона. Также впервые за сезон телезрители присоединились к судьям, чтобы решить, кто проходит дальше — было открыто смс-голосование. Двоих участников из каждой команды продвигали в следующий тур зрители, одного — тренер, а еще один покидал проект.

На этот раз Елене Матуле выступала самая первая с песней Уитни Хьюстон Queen of the Night. Певица получила комплименты от тренеров: Михал Шпак громко порадовался энергичности исполнения, а Анджей Пясечны — тому, что артистка продолжает достойно держаться на сцене. Но польские телезрители отдали больше голосов двум другим участникам, поэтому наставникам команды Томсону и Барону пришлось выбирать между Еленой и еще одной вокалисткой. После нескольких минут раздумий тренеры сообщили, что в следующий тур проходит наша соотечественница.

Четвертьфинал "The Voice of Poland" будет транслироваться в прямом эфире польского телевидения в ближайшую субботу, 11 ноября.