ВИДЕО: Слабонервным не смотреть - у "Ленинграда" вышел кровавый клип

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Foto: Kadrs no video Группа "Ленинград" опубликовала новый видеоклип на песню "Кольщик". Предупреждаем сразу - в нем много разрушений, насилия и крови. Действие ролика происходит в цирке, но показано в обратном порядке. Режиссером выступил Илья Найшуллер, известный по фильму "Хардкор" и клипам для своей группы Biting Elbows.

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