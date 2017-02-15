Предупреждаем сразу - в нем много разрушений, насилия и крови. Действие ролика происходит в цирке, но показано в обратном порядке. Режиссером выступил Илья Найшуллер, известный по фильму "Хардкор" и клипам для своей группы Biting Elbows.