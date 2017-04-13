Все ролики заканчиваются напоминанием, что первые два эпизода третьего сезона можно будет увидеть на телеэкранах 21 мая. Всего покажут 18 серий, продолжительностью по часу. Каждую неделю будет выходить один эпизод.
В третьем сезоне снялись актеры из оригинального шоу: Дэвид Духовны, Алисия Уитт, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли, Шерилин Фенн. К команде также присоединились новые лица: Моника Беллуччи, Джим Белуши, Джереми Дэвис, Хейли Гейтс, Бальтазар Гетти, Эрни Хадсон, Эшли Джадд, Дэвид Кокнер, Мэттью Лиллард, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Трент Резнор, Том Сайзмор, Эдди Веддер и Наоми Уоттс.
Сериал "Твин Пикс" начали показывать на телеканале ABC в 1990 году. По сюжету, специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер. За два года было показано 30 серий. В 1992-м вышел приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь".
"Твин Пикс" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал, а Кайл Маклахлен и Пайпер Лори были награждены престижной премией в категориях "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана". Последняя серия второго сезона появилась в эфире 10 июня 1991 года. В 2014 году было объявлено о съемках третьего сезона по сценарию Дэвида Линча и Марка Фроста.