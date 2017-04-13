Канал Showtime в преддверии премьеры третьего сезона сериала "Твин Пикс" выложил в Сеть видеозагадки, посвященные культовому шоу, сообщает IndieWire. Фанаты могут попробовать решить предложенные головоломки, состоящие из набора выстроенных в определенном порядке букв. Всего опубликованы четыре видеозагадки.

Все ролики заканчиваются напоминанием, что первые два эпизода третьего сезона можно будет увидеть на телеэкранах 21 мая. Всего покажут 18 серий, продолжительностью по часу. Каждую неделю будет выходить один эпизод.

В третьем сезоне снялись актеры из оригинального шоу: Дэвид Духовны, Алисия Уитт, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли, Шерилин Фенн. К команде также присоединились новые лица: Моника Беллуччи, Джим Белуши, Джереми Дэвис, Хейли Гейтс, Бальтазар Гетти, Эрни Хадсон, Эшли Джадд, Дэвид Кокнер, Мэттью Лиллард, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Трент Резнор, Том Сайзмор, Эдди Веддер и Наоми Уоттс.

Сериал "Твин Пикс" начали показывать на телеканале ABC в 1990 году. По сюжету, специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер. За два года было показано 30 серий. В 1992-м вышел приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь".

"Твин Пикс" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал, а Кайл Маклахлен и Пайпер Лори были награждены престижной премией в категориях "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана". Последняя серия второго сезона появилась в эфире 10 июня 1991 года. В 2014 году было объявлено о съемках третьего сезона по сценарию Дэвида Линча и Марка Фроста.