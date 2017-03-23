Первая часть саги, рассказывающей историю любви школьницы Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена, вышла в 2008 году. Главные роли в ленте исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.
ВИДЕО: "Сумерки" смонтировали в жанре "тупой" комедии о школьниках
Foto: Publicitātes foto
В сети появился ролик, в котором сцены из вампирской мелодрамы "Сумерки" смонтированы в трейлер вымышленной "тупой" романтической комедии про типичных американских школьников.
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