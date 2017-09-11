Для участия в шоу Роберт выбрал песню "Debesis iekrita tevī", записанную совместно группами Prāta vētra и Musiqq, и ставшую национальным хитом. Жюри сходство с солистом самой популярной в Латвии группы показалось столь большим, что они назвали участника Ренаром. А в социальных сетях пользователи шутят, что теперь у Prāta vētra есть заместитель вокалиста, которого можно при необходимости позвать на помощь.
ВИДЕО: Участник шоу талантов провозглашен вторым Ренаром Кауперсом
Foto: Publicitātes foto
В латвийском шоу талантов X Faktors внезапно был обнаружен двойник лидера группы Prāta vētra Ренара Кауперса.
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