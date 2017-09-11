В латвийском шоу талантов X Faktors внезапно был обнаружен двойник лидера группы Prāta vētra Ренара Кауперса.

Для участия в шоу Роберт выбрал песню "Debesis iekrita tevī", записанную совместно группами Prāta vētra и Musiqq, и ставшую национальным хитом. Жюри сходство с солистом самой популярной в Латвии группы показалось столь большим, что они назвали участника Ренаром. А в социальных сетях пользователи шутят, что теперь у Prāta vētra есть заместитель вокалиста, которого можно при необходимости позвать на помощь.