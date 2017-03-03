ВИДЕО: "Утиные истории". Перезагрузка - первый трейлер обновленного сериала

DELFI Showtime |





Foto: Kadrs no video/Disney На официальном канале компании Disney в сервисе YouTube опубликован первый трейлер популярного в 1980-е мультсериала "Утиные истории". Как уже сообщалось, перезапуск стартует грядущим летом. В сериале появятся все те же герои: Скрудж Макдак и его племянники Билли, Вилли и Дилли, Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс.

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