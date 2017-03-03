Как уже сообщалось, перезапуск стартует грядущим летом. В сериале появятся все те же герои: Скрудж Макдак и его племянники Билли, Вилли и Дилли, Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс.