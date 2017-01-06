Предположительно яйца находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен. Местные жители занимаются уборкой пляжа. По словам сотрудницы местного детского сада Сабины Биркфельд, она привела 27 детей для очистки территории и конца пластиковым яйцам с сюрпризами не видно.

Местные жители собирали яйца весь четверг и продолжают уборку пляжа. Участок берега, заваленный игрушечными яйцами составляет полкилометра.