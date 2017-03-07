В интернете опубликован 30-секундный тизер третьего сезона популярного сериала "Фарго", сообщает Variety. В кадре можно видеть, как Юэн Макгрегор, заметно набравший вес для роли и с лысиной, и Мэри Элизабет Уинстэд выходят из закусочной.

Создатель сериала Ной Хоули ранее сообщил, что сюжет третьего сезона разворачивается в 2010 году. Сериал расскажет о конфликте братьев, причем обоих сыграет Юэн Макгрегор. В ролях также снялись Дэвид Тьюлис, Майкл Стулбарг, Скут Макнэйри и Ши Уигхэм. Премьера запланирована на 19 апреля.

"Фарго" - американский телесериал Ноя Хоули в жанре черной трагикомедии. Снят по мотивам одноименного фильма 1996 года братьев Итана и Джоэла Коэнов, которые выступили исполнительными продюсерами первого сезона сериала. Премьера состоялась в апреле 2014 года на канале FX.

Главные роли в первом сезоне исполнили Билли Боб Торнтон, Мартин Фримен, Эллисон Толман и Колин Хэнкс. "Фарго" получил премии "Эмми" как лучший мини-сериал и был отмечен наградами за лучшую режиссуру и подбор актеров. Первый сезон также стал лауреатом премии "Золотой глобус" как лучший мини-сериал, а Билли Боб Торнтон был отмечен этой престижной наградой как лучший актер.

Второй сезон вышел на экраны в октябре 2015 года. В главных ролях снялись Патрик Уилсон, Тед Денсон, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Джин Смарт.

В ноябре 2015 года стало известно, что FX продлил сериал на третий сезон. В январе 2017-го "Фарго" вошел в рейтинг самых ожидаемых сериалов года по версии журнала Rolling Stone.