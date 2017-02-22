"Игра престолов" - одно из немногих телешоу, в котором нельзя быть уверенным, что тот или иной персонаж доживет хотя бы до финала серии. Среди них - ключевые герои Нед Старк, чья смерть в конце первого сезона стала настоящим шоком для зрителей, его жена Кейтилин, Кхал Дрого, дети королевы Серсеи Ланнистер и многие другие.
ВИДЕО: Все убийства в "Игре престолов" собрали в душераздирающий видеоролик
Foto: Kadrs no filmas/HBO
Поклонники ставшего культовым сериала "Игра престолов" собрали фрагменты 704 убийств, происходивших с первого по пятый сезон, в один видеоролик.
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