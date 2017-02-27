Ранее стало известно, что после десятого сезона из шоу уходит его создатель Стивен Моффат, которого заменит сценарист сериала "Убийство на пляже" Крис Чибнелл. Кроме того, сообщалось, что проект покинет исполнитель главной роли Питер Капальди, который счел, что "пришло время двигаться дальше".

"Доктор Кто" внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. Премьера проекта состоялась в 1963 году. Оригинальный сериал об инопланетном путешественнике во времени выходил в эфире до 1989 года.

Сериал был успешно возобновлен в 2005 году. Питер Капальди стал 12-м актером, исполнившим главную роль - в 2013 году он сменил Мэтта Смита. Кто будет играть Доктора Кто после Капальди, пока неизвестно. Среди кандидатов называют Тильду Суинтон, Криса Маршалла, Оливию Колман, Бена Уишоу, Эндрю Скотта, Идриса Эльбу, Мишель Гомес и Аманду Эббингтон.