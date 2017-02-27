Первый трейлер продолжения "Тачек" вышел в ноябре 2016-го и вызвал беспокойство у родителей из-за сцены, в которой Молния Маккуин попадает в аварию и разбивается. Позже стало известно, что главный герой все же остается жив.
ВИДЕО: Вышел новый трейлер третьих "Тачек"
Foto: Kadrs no filmas
В сети появился новый трейлер анимационной ленты "Тачки 3". В ролике показывается эпоха нового поколения гоночных машин, из-за которых главный герой Молния Маккуин теряет титул чемпиона. Премьера фильма намечена на 16 июня.
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