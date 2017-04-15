На конвенции поклонников "Звездных войн" Star Wars Celebration в Орландо представили первый тизер восьмого эпизода франшизы. Об этом сообщается в твиттере фильма.

"Звездные войны: Последние джедаи" выйдет на экраны 15 декабря 2017 года. Режиссером стал Райан Джонсон, он снимал в том числе несколько эпизодов сериала "Во все тяжкие".

Это последний фильм киносаги с участием Кэрри Фишер, сыгравшей роль принцессы Леи в классической трилогии и седьмом эпизоде. Актриса умерла в декабре 2016 года.

Сцены с ее участием для "Последних джедаев" успели доснять, Lucasfilm обещала, что не заменит Фишер графической моделью в следующих картинах.

Седьмой эпизод под названием "Пробуждение силы" вышел в декабре 2015 года. Он перезапустил франшизу после предыдущей трилогии, снятой в 1999–2005 годах и ставшей приквелом классической трилогии "Звездных войн".

Девятая часть киносаги выйдет в 2019 году. Также Disney и Lucasfilm снимают спин-оффы, премьера первого из них под названием "Изгой-Один" состоялась в конце 2016 года.





