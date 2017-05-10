В Сети появился первый трейлер к продолжению легендарного фильма "Бегущий по лезвию". Свою версию будущего человечества, в котором сосуществуют люди и репликанты, снял режиссер Дени Вильнев.

Из трейлера к "Бегущему по лезвию 2049" становится ясно, что к герою Райана Гослинга, офицеру полиции Кею, попала секретная информация об угрозе всему человечеству. Он разыскивает Рика Декарта, которого спустя 30 лет вновь сыграл Харрисон Форд, чтобы разобраться в происходящем.

В кадре также появляются Джаред Лето, Робин Райт, Дэйв Батиста, а также Ана де Армас и Маккензи Дэвис. Известно, что Лето сыграет вообразившего себя мессией хозяина фабрики по производству репликантов, а Армас станет подругой главного героя. Ридли Скотт, снявший оригинальную картину, взял на себя продюсирование сиквела, сценарий написали Хэмптон Фанчер и Майкл Грин. Премьера запланирована на январь 2018 года.

"Бегущий по лезвию" по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (1968) вышел в 1982 году и был прохладно принят критиками. Режиссерская версия фильма с альтернативной концовкой, вышедшая в 1993 году, была признана учеными лучшим научно-фантастическим фильмом всех времен.

Фильм рассказывал о детективе полиции Лос-Анджелеса, которому дали задание найти группу киборгов, совершивших побег из космической колонии на Землю, выяснить их мотивы, а затем уничтожить. Компанию Форду составили Рутгер Хауэр, Шон Янг, Дэрил Ханна, Эдвард Джеймс Олмос и другие.