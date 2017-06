В Сети появился первый трейлер фильма, создатели которого вдохновлялись нашумевшей прошлогодней историей о страшных клоунах.

Как пишет High Snobiety, лента с названием "Behind The Sightings" снята в псевдодокументальном стиле. "Это не фейковые новости, "Behind The Sightings" рассказывает о том, что происходило вокруг жутких клоунов, которые потрясли мир в прошлом году", - говорит Томми Влахопулос, исполнительный продюсер фильма.

Для режиссера Тодда Кэдвелла это дебютная работа и он, похоже, немало взял у "Ведьмы из Блэр". Психологический триллер должен выйти в прокат в октябре.

Мода пугать людей в клоунских костюмах появилась в США в августе 2016 года после сообщения из Гринвилля в Южной Каролине, где человек, переодетый клоуном с красным курчавым париком, пытался заманивать детей в лес. С тех пор сообщения о страшных клоунах пришли из 20 штатов, в том числе штатов Нью-Йорк, Огайо и Южная Каролина.

Затем мода перекинулась в Великобританию, где студент нарядился клоуном с бензопилой, чтобы попугать друзей в кампусе университета. Инциденты с клоунами фиксировались в Норвиче, Дареме, Кидлингтоне, Глостершире. Клоуны преследовали детей и женщин, шутник из Кидлингтона вооружился бейсбольной битой, шутник из Дарема - мачете, в Глостершире шесть клоунов появились с ножами. Были сообщения о нападениях людей в клоунских масках, которые грабили школы и другие общественные здания.

Американская организация Clowns of America International, имеющая слоган "послы радости", отказалась от интервью по этому поводу, припомнив шутки со стороны СМИ. "Мы пытались объяснять, но ничего не получилось, и мы выглядели глупо", - говорилось в заявлении. Не помогли даже увещевания американского писателя Стивена Кинга, создавшего в романе "Оно" образ демонического Пеннивайза, под маской которого скрывается вечное Зло. "Эй, ребята, пришло время прекратить эту истерию насчет клоунов. Большинство из них все же хорошие, радуют детей, заставляют людей смеяться", - написал он в своем Twitter. На это ему тут же возразили: "Ничто не содействовало этой истерии больше, чем "Оно".

В октябре мода распространилась на Австралию и Новую Зеландию: после многочисленных сообщений о столкновениях с жуткими клоунами австралийская полиция выступила с предупреждениями в адрес тех, кто собирается нарушать закон, прикрываясь клоунскими масками. Последние сообщения о жутких клоунах поступали из Европы. Добавим, в числе версий о причинах появления тенденции обсуждалась возможная промо-акция художественного фильма или видеоигры.