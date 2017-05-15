В сети появился первый проморолик американского сериала "Одаренные" (The Gifted), снятый по мотивам франшизы "Люди Икс".

В новом проекте рассказывается история пары, которая обнаруживает у своих двоих детей сверхспособности. Семья вынуждена скрываться от правительства, разыскивающего мутантов.

Режиссером выступил Брайан Сингер, ранее снявший такие фильмы о супергероях, как "Люди Икс", "Люди Икс 2", "Люди Икс: Апокалипсис" и "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Главные роли в сериале исполнили актеры Джеми Чон, Эми Экер, Стивен Мойер и Блэр Рэдфорд.

Премьера "Одаренных" намечена на осень 2017 года.

"Люди Икс" — серия комиксов, созданная Стэном Ли и Джеком Керби. Первый номер вышел в 1963 году. Компания 20th Century Fox сняла по мотивам комиксов девять фантастических фильмов.