"Осень близко", – пишет канал, обыгрывая главный слоган "Игры престолов" о приближающейся зиме.

Мини-сериал состоит из трех частей. Он посвящен Пороховому заговору 1605 года.

Харингтон перевоплотился в лидера английских католиков Роберта Кейтсби – одного из тех, кто планировал заговор.

Еще одного участника заговора – Гая Фокса – сыграл Том Каллен. В сериале также снялись Лив Тайлер из "Властелина колец" и Марк Гэтисс из "Шерлока".

Autumn is coming...

Kit Harington stars as Robert Catesby in our new 3-part drama #Gunpowder. Coming soon. pic.twitter.com/3tWHBwcZbs— BBC One (@BBCOne) August 28, 2017