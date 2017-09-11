В клипе демонстрируется, как главные персонажи Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) справляют свадьбу, после чего отправляются в путешествие. Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули.
Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.
Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее". Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама "Пятьдесят оттенков серого" удостоилась антипремии "Золотая малина" как худший фильм 2015 года.