В сети появился тизер фильма "Пятьдесят оттенков свободы", третьей части БДСМ-франшизы, снятой по романам британской писательницы Эрики Джеймс.

В клипе демонстрируется, как главные персонажи Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) справляют свадьбу, после чего отправляются в путешествие. Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули.

Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.

Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее". Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама "Пятьдесят оттенков серого" удостоилась антипремии "Золотая малина" как худший фильм 2015 года.