Короткий видеоролик начинается с новости 2015 года о том, что Бобби Браун обнаружена без сознания в ванной своего дома. Затем события переносятся в 2012 год, когда при аналогичных обстоятельствах скончалась сама Уитни Хьюстон, а ее дочь пыталась справиться с потерей.

Создатели фильма рассказывают о том, как сложно жилось героине в тени знаменитой мамы, как она познакомилась с будущим бойфрендом Ником Гордоном, какие события привели к трагическому итогу.

Главную роль в фильме "Бобби Кристина" играет Джой Роварис ("Жизнь Харли", "Их разыскивают в Америке"), Гордона - Наджи Джетер, тетю Пэт - Вивика А. Фокс, маму Уитни - Деметрия Маккинни, отца Бобби играет Хассан Джонсон.

Бобби Кристина, единственная дочь Уитни Хьюстон от брака с известным R&B-исполнителем Бобби Брауном, умерла в больнице штата Джорджия на 23-м году жизни в августе 2015 года. В конце января ее нашли без сознания в наполненной водой ванне в своем доме в городе Росвелл штата Джорджия. После госпитализации врачи ввели ее в искусственную кому из-за отека головного мозга.

Уитни Хьюстон в феврале 2012 года была найдена мертвой в ванне в отеле Лос-Анджелеса. Певице было 48 лет. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стало случайное утопление, вызванное употреблением кокаина и болезнью сердца. Кристина тяжело перенесла гибель матери: она дважды попадала в больницу с нервным срывом.

В причастности к гибели Бобби Кристины Браун подозревался ее сожитель Ник Гордон. Якобы между ними регулярно происходили бурные ссоры с рукоприкладством. Гордон был приемным сыном Уитни Хьюстон, однако спустя какое-то время он начал встречаться с Браун.

Назначенный судом опекун дочери певицы подал против Гордона десятимиллионный иск. В нем говорится, что в день, когда девушка получила травму, приведшую к коме, она с ним поссорилась. Якобы Гордон начал бить Браун, чтобы заполучить средства, которые ей достались после смерти матери. В иске говорится, что пока Браун была в коме, ее мужчина похитил с ее банковского счета свыше 11 тысяч долларов. Следствие особо обеспокоила поза, в которой нашли девушку, - она лежала в ванне лицом вниз.

В 2016 году эксперты окончательно установили, что Бобби утонула в ванной, находясь под воздействием препаратов для снятия тревоги. При вскрытии не было выявлено никаких существенных травм, указывающих на неестественный характер смерти.