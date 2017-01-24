В картине рассказывается история восхождения на трон одного из главных персонажей британских легенд короля Артура. По сюжету ему предстоит вступить в борьбу за власть с собственным дядей Вортигерном.

В фильме также снимались Эрик Бана и Дэвид Бекхэм. Премьера картины намечена на май 2017 года.