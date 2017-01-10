ВИДЕО: Вышел трейлер последнего эпизода "Шерлока"

Foto: Kadrs no filmas/BBC Телеканал "Би-би-си" опубликовал тизер-трейлер третьего эпизода четвертого сезона сериала " Шерлок ". Серия под названием "Последнее дело" (The Final Problem) завершает новый сезон. Эпизод выйдет на экраны в воскресенье, 15 января. "Шерлок" выходит на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.

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