Повесть "Мгла", написанная Кингом в жанре триллера, впервые была опубликована в 1980 году в антологии "Темные силы". Позже она вошла в отредактированном виде в авторский сборник "Команда скелетов", выпущенный издательством Viking Press.

По сюжету небольшой город Бриджтон окутывает плотный туман, в котором прячутся монстры. Главный герой Дэвид Дрейтон, укрывшийся со своим малолетним сыном в супермаркете, становится свидетелем осады неизвестных опасных существ.

Повесть была экранизирована в 2007 году Фрэнком Дарабонтом. До этого режиссер снял "Побег из Шоушенка" (1994 год) по повести Стивена Кинга "Рита Хейворт и спасение из Шоушенка" и "Зеленую милю" (1999 год) по одноименному роману Кинга.

Роли в картине "Мгла" сыграли Томас Джейн, Марша Гэй Харден, Лори Холден, Натан Гэмбл, Андре Брауэр. Прокатное название фильма в России отличалось от названия повести Кинга в русском переводе ("Туман") во избежание путаницы с фильмом "Туман" (The Fog) Джона Карпентера 1980 года и его ремейком 2005 года.

В ролях в сериале по повести Стивена Кинга снялись Алисса Сазерленд, Билл Карр, Гас Бирни, Люк Косгров, Лори Хэнли, Дарси Линдсон.