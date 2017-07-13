Режиссером клипа стал известный латвийский художник Артур Берзиньш, ранее уже работавший над обложкой альбома Cradle of Filth, а главные роли исполнили актер Театра Дайлес Каспар Зале и модель Лаура-Дайна Упениеце.
ВИДЕО: Звезды мировой метал-сцены сняли клип в Латвии(2)
Foto: Kadrs no video
Британская группа Cradle of Filth опубликовала в Сети новый видеоклип на песню Heartbreak and Seance, который был снят в Риге.
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