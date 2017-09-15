Создатели сериала "Мир Дикого Запада", похоже, решили двигаться на Восток. В оригинальной картине "Западный мир" 1973 года помимо парка в стиле Дикого Запада присутствовали и другие, напоминающие Римскую империю и Средневековье. Создатель сериала Джонатал Нолан допускал, что что-то подобное появится и в его шоу. И действительно, в последней серии первого сезона был показан еще один парк с самураями. TV Guide утверждает, что во втором сезоне повествование продолжится в мире феодальной Японии.

Роль одного из самураев досталась японскому актеру Хироюки Санада, который был партнером Хью Джекмана в фильме "Росомаха. Бессмертный". Его персонаж получил имя Мусаси - оно знакомо поклонникам "Мира Дикого Запада" по игрушке, которую создатели сериала показали в этом году на Comic-Con в Сан-Диего. Предполагается, что прообразом персонажа является Миямото Мусаси, японский ронин, который считается одним из самых известных фехтовальщиков в истории страны. Этот боец является основоположником школы боя на двух мечах нито-ню и автором "Книги пяти колец" о тактике, стратегии и философии военного ремесла.

"Мир Дикого Запада" с Энтони Хопкинсом выходит на канале HBO с октября 2016 года. Второй сезон планируется к выпуску в 2018 году. Это телевизионная адаптация фильма Майкла Крайтона "Западный мир" 1973 года. Действие разворачивается в парке аттракционов, населенном андроидами. Мировые СМИ признали сериал сенсацией, он оказался самым популярным из всех продуктов HBO по итогам первого сезона.

Сериал получил две премии "Сатурн" и по три номинации на "Золотой глобус" и премию Гильдии актеров за 2017 год. Кроме того, "Мир Дикого Запада" стал рекордсменом по числу номинаций на "Эмми", будучи представлен в 22 категориях.