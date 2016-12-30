ВВС представила свою версию Топ-10 фильмов 2016 года

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К концу года традиционно подводятся условные итоги самых успешных фильмов, а специализированные сайты и СМИ готовят рейтинги и "горячие десятки" лучших, по их мнению, кинолент. В подобные списки не всегда входят самые кассовые ленты, снискавшие хвалебные отзывы критиков.