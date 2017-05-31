Российский актер Василий Степанов, выпавший в апреле из окна жилого дома на западе Москвы, продолжит сниматься в кино. Артист уже получил несколько предложений, сообщил kp.ru его брат Максим.

"Режиссер Константин Максимов пригласил Васю на роль танкиста. И еще есть один проект Натальи Веревкиной", — рассказал Максим, выступающий продюсером Василия.

По его словам, после падения актера из окна Веревкина переписала для него сценарий, придумав эпизодическую роль бывшего танцора, который получил травму после аварии. "Герой Васи будет как раз в гипсе. Можно прямо сейчас сниматься. Желание у Васи есть", — отметил брат артиста.

12 апреля сообщалось, что Степанов выпал из окна и получил несколько переломов. Его госпитализировали в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева. Отмечалось также, что 31-летний Степанов ранее страдал депрессией и неоднократно пытался покончить с собой.

Василий Степанов наиболее известен по главной роли в фантастической дилогии "Обитаемый остров" Федора Бондарчука. После съемок актер столкнулся со сложностями в кинокарьере. Он неоднократно ходил на кастинги, но получал отказ.