На канале Warner Bros. Pictures в YouTube опубликован первый трейлер фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", в котором главную роль сыграла обладательница "Оскара" Алисия Викандер.

В новой экранизации серии видеоигр главной героине предстоит расследовать обстоятельства исчезновения своего отца, разгадывая загадки гробницы на острове неподалеку от побережья Японии. В двухминутном ролике Лара Крофт стреляет из лука, противостоит врагам отца, спасает мир от гибели и занимается другими привычными для себя вещами.

Как отмечает "Лента.Ру", поклонники франшизы оказались несколько разочарованными скромным размером груди исполнительницы главной роли. Отметим, бюст персонажа, не менее знаменитый, чем она сама, ранее неоднократно подвергался самым дотошным исследованиям. Согласно подсчетам, в первой части видеоигры объем груди девушки-археолога составлял 98 см, затем грудь уменьшилась на 9 см, потом еще на 6 см, после чего объем увеличился до 116 см.

В экранизациях 2001-го и 2003 года Лару Крофт сыграла Анджелина Джоли. Съемки дали актрисе камбоджийский паспорт и приемного ребенка. А ее партнер Дэниел Крейг заработал мировую известность и получил входной билет в "бондиану".

Режиссером нового блокбастера стал норвежец Роар Утхауг. Помимо Викандер, роли в фильме исполнили Дэниел Ву, Доминик Уэст и Ханна Джон-Кеймен. Сценарий написала Женева Робертсон-Дуорет.