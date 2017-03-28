В сети появился второй трейлер фантастического боевика "Человек-паук: Возвращение домой" с Томом Холландом в главной роли. Проморолик опубликован на YouTube-канале Marvel во вторник, 28 марта.

Фильм станет вторым перезапуском франшизы о супергерое. Предыдущая лента, "Новый Человек-паук", вышла в 2012 году. Главную роль в ней исполнил Эндрю Гарфилд.

Премьера ленты, режиссером которой выступил Джон Уоттс ("Полицейская тачка"), намечена на 6 июля. В фильме также снялись Майкл Китон, Дональд Гловер, Роберт Дауни-младший, Мариса Томей, Мартин Старр и Энгаури Райс.

В 2018 году в прокат выйдет "Веном" — спин-офф по вселенной "Человека-паука", в котором рассказывается история заклятого врага главного персонажа. Помимо этого, компания Sony запустила в производство фильм о союзницах героя, Серебряном Соболе и Черной Кошке.