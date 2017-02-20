В сети появился трейлер сериала "Пикник на обочине" от американского телеканала AMC. Сценаристом выступил Джек Паглен, ранее работавший с Кристофером Ноланом над фильмом "Превосходство". Режиссером проекта стал Алан Тейлор (создатель ленты "Терминатор: Генезис", а также эпизодов "Игры престолов", "Секса в большом городе" и "Клана Сопрано").

"Пикник на обочине" — экранизация одноименной фантастической повести советских авторов Аркадия и Бориса Стругацких, написанной в 1971 году. Сюжет сериала разворачивается в недалеком будущем: Землю посетили пришельцы, оставив после себя различные артефакты. Главный герой Рэдрик Шухарт (Мэттью Гуд) — ветеран-сталкер, незаконно вторгающийся в аномальные зоны и исследующий их.

Дата премьеры сериала не раскрывается. В "Пикнике на обочине" также снялись Дина Азиз, Тайрон Бенскин и Алекс Биспинг.

В 1979 году повесть братьев Стругацких экранизировал режиссер Андрей Тарковский. В 1980-м его фильм "Сталкер" получил приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале.