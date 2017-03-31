Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступит Джосс Уидон, снявший такие картины, как "Мстители", "Мстители: Эра Альтрона" и мини-сериал "Музыкальный блог Доктора Ужасного" с Нилом Патриком Харрисом. Уидон также написал сценарий мультфильма "История игрушек" и черной комедии "Хижина в лесу".

Актерский состав фильма пока не раскрывается. Отмечается, что в "Бэтгерл" появятся другие персонажи из вселенной "Бэтмена".

Под псевдонимом Бэтгерл в комиксах DC появлялись несколько супергероинь. В некоторых версиях история персонажей повторяла историю Бэтмена, в других Бэтгерл выступала напарницей супергероя. Персонаж появлялся в фильме 1997 года "Бэтмен и Робин" с Джорджем Клуни, Арнольдом Шварценеггером и Умой Турман. Тогда Бэтгерл сыграла актриса Алисия Сильверстоун.