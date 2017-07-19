Команда, работающая над созданием "Шелдона" - приквела, рассказывающего о юности главного героя культовой "Теории большого взрыва", пополнилась актрисой, которой предстоит сыграть одну из знаковых ролей.

Энни Поттс станет исполнительницей роли Маман - неряшливой и выпивающей, но очень любящей и заботливой техасской бабушки Шелдона, сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса, которая выглядит заметно моложе сыгравшей Констанс Купер в оригинальном сериале Джули Сквибб, известна по своим ролям в популярных фильмах 1980-х "Охотниках за привидениями" и "Девушка в розовом". На ее счету также роли в сериалах "Создавая женщину", "Любовь и война" и "Теперь в любой день".

В "Теории большого взрыва" бабушка Шелдона неоднократно упоминалась, однако впервые появилась на экране только в 14-й серии девятого сезона. Известно, что бабушка по материнской линии называет Шелдона "мой пирожочек", а он в свою очередь, считает ее любящей, милой и мудрой, начисто игнорируя все недостатки. В сериале-приквеле Маман предстоит поддерживать юного гения, который столкнется с трудностями в общении со сверстниками и школьной учебе.

Напомним, ранее стало известно, что двенадцатилетнего Шелдона сыграет Иэн Эрмитадж, а роль матери подрастающего гения по иронии судьбы досталась Зои Перри, дочери актрисы Лоры Меткаф, которая сыграла в оригинальном шоу маму Шелдона Мэри Купер.

Напомним, жизнь героя будет описываться с его 12-летнего возраста. Детство Шелдона Купера часто упоминалось в сериале: известно, что он родился в Техасе, у него есть старший брат Джордж, сестра-близнец Мисси и бабушка, которая впервые появилась на экране в 14-й серии девятого сезона. Мать героя, открытая и ярая христианка, также неоднократно появлялась в "Теории". Отца-алкоголика вундеркинда Шелдона никогда не было рядом с семьей, а дедушка умер, когда мальчику было всего пять лет. Продюсерами "Шелдона" станут создатель "ТББ" Чак Лорри, исполнительный продюсер Стив Моларо и актер Джим Парсонс, получивший за роль Шелдона Купера сразу несколько премий "Эмми". Первые эпизоды должны выйти в эфир уже в сентябре.

"Теория Большого взрыва" транслируется на CBS с 2007 года и считается самым популярным комедийным телесериалом из всех существующих. Исполнители главных ролей Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко получают по 1 млн долларов за каждую серию. Нынешний сезон является 10-м и, возможно, последним. Многие эпизоды сериала превратились в мемы и видеоафоризмы.