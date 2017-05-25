Сервис Neflix закрыл сериал "Отжиг" о зарождении хип-хопа после первого сезона, сообщает Variety.

Действие телешоу разворачивалось в Бронксе конца 1970-х годов. Режиссером проекта был Баз Лурман ("Великий Гэтсби", "Мулен Руж", "Ромео + Джульетта").

Как отмечает журнал, сериал сталкивался с закулисными проблемами, ему также не удалось найти связь со зрителями, как это сделали другие проекты Netflix, в том числе "Очень странные дела".

По имеющимся данным, первая часть первого сезона, премьера которой состоялась в 2016 году, привлекла лишь 3,2 млн взрослых зрителей из США в первый 31 день показа.

Это был самый дорогой оригинальный сериал в истории Netflix и всего Голливуда, пишет издание. Его бюджет оценивается по меньшей мере в $120 млн.