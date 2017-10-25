"Мне нравится рассказывать всем, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши", — заявил он. По его словам, он взял их из кулинарных книг своей жены.

Заставка "Матрицы" представляет собой ниспадающие строки из символов японских азбук, катаканы и хираганы, а также иероглифов кандзи и цифр.

Первый фильм серии вышел в 1999 году. Режиссерами выступили братья Вачовски (на данный момент сменили пол и известны как сестры Вачовски).

"Матрица" (The Matrix) — американский научно-фантастический боевик с участием Киану Ривза, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинга. Фильм положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам.

Фильм изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, есть в действительности симуляция типа "мозг в колбе", созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население, в то время как тепло и электрическая активность их тел используются машинами в качестве источника энергии. Узнав об этом, хакер по кличке Нео оказывается втянут в повстанческую борьбу против машин, в которую также вовлечены другие люди, освободившиеся из "мира снов" и выбравшиеся в реальность.

"Матрица" вызвала резонанс в сфере философской мысли, обсуждению её аллегорического смысла посвящены многочисленные статьи. Наиболее полное соответствие идее "Матрицы" находят в платоновском мифе о Пещере; кроме того, в фильме содержится целый ряд философских, религиозных и художественных реминисценций.