В субботу в Лос-Анджелесе были объявлены обладатели "анти-Оскров" - премий "Золотая малина". Лидерами по числу "наград" стали документальный фильм "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Лента "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" названа худшим фильмом года. Беки Тернер, воплотившая образ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, стала худшей актрисой года, а режиссер картины Динеш Д'Соуза признан худшим режиссером и исполнителем главной мужской роли. "Я чувствую себя оскорбленным вами. Но все равно это просто фантастика. Моим поклонникам понравится то, что вы ненавидите меня", - отметил режиссер документальной ленты, который в отличие от большинства номинантов решился прийти на церемонию вручения "антиоскаров", сообщает ТАСС.

Боевик "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" отметился также в четырех номинациях, включая сценарий. Работа в этом фильме принесла "Золотую малину" исполнителю роли второго плана Джесси Айзенбергу, Бену Аффлеку и Генри Кавиллу. Последние названы "Худшим сценическим ансамблем".

Актриса Кристен Уиг стала худшей исполнительницей женской роли второго плана в комедии "Образцовый самец 2" (Zoolander 2). Лента претендовала на премию в девяти категориях, включая "Худший фильм", "Худшая режиссура", "Худший актер", "Худшая актриса второго плана".