Как заявил актер Йохан Филип Асбек, предыдущие самые отрицательные персонажи — Джоффри Баратеон (в исполнении Джека Глисона) и Рамси Болтон (Иван Реон) — померкнут в сравнении с его героем Эуроном Грейджоем.

"После этого сезона Рамси будет казаться маленьким ребенком", – добавил Асбек.

Его персонаж дебютировал в шестом сезоне, когда он захватил Морской трон. Газета пишет, что если фанаты "Игры престолов" думали, что худшие злодеи уже позади, то им нужно еще раз подумать.

Ранее сообщалось, что критикам опять отказались выдавать копии сериала "Игра престолов" для предпросмотра.