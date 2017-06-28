Актриса Мишель Родригес пригрозила уйти из франшизы "Форсаж", следует из ее сообщения в Instagram.

"Я надеюсь, что они решат показать больше любви по отношению к женщинам этой франшизы в следующей части", – сказала Родригес.

В противном случае, пообещала артистка, она может попрощаться с любимой сагой. Родригес добавила, что вместе с тем благодарна за возможности, которые появились у нее благодаря студии и фанатам.

В "Форсажах" Родригес играет Летти – подругу главного героя в исполнении Вина Дизеля. К настоящему времени она снялась в пяти из восьми частей франшизы. Ранее она уже критиковала "мужскую" атмосферу киносаги.

"Форсаж 8" вышел в 2017 году. В нем появились два новых женских персонажа (их сыграли Шарлиз Терон и Хелен Миррен), но у Родригес экранного времени было не очень много, и больше внимания уделялось героям-мужчинам, отмечает The Guardian.