Обычно фэнтези-телешоу выходит в апреле, но премьеру седьмого сезона перенесли на лето.

Как заявил Каннингем, играющий в сериале сира Давоса, он разочаровывает многих людей по всему миру, поскольку новый сезон ждали в апреле. "Думаю, что теперь это июль", – сообщил актер. Он добавил, что для премьеры планируют подготовить нечто особенное.

Кроме того, Каннингем подтвердил, что в новом сезоне будет всего семь серий, а съемки финального сезона, по информации артиста, должны начаться в сентябре.

Ранее портал IMDb опубликовал список эпизодов седьмого сезона сериала "Игра престолов", где датой выхода первого эпизода указано 25 июня 2017 года.