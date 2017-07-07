Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, создатель "Большого всплеска" и "Я - любовь", снимет в Голливуде свою интерпретацию легендарного балета "Лебединое озеро". На главную роль он пригласил звезду спин-оффа "Звездных войн" Фелисити Джонс.

По информации The Hollywood Reporter, в основу фильма ляжет оригинальное балетное либретто, при этом Гуаданьино намерен обойтись без театральных элементов и атрибутики. Главной героиней истории станет принцесса Одетта, которая под действием злого колдовства проводит дни в облике лебедя, лишь по ночам превращаясь в себя. Снять это заклятье можно только чувствами принца Зигфрида.

Сценарий пишет Кристина Лорен Андерсон, которая ранее создала сценарий для фильма "Екатерина Великая" Барбары Стрейзанд. Проект был представлен на рассмотрение киностудий несколько дней назад и уже вызвал ажиотаж в Голливуде - среди желающих поставить картину значатся Universal, Paramount и TriStar.