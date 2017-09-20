В создании шестой части фантастического боевика также примет участие Джеймс Кэмерон, режиссер двух первых серий популярной франшизы. Впрочем, съемки картины Кэмерон поручил Тиму Миллеру, создателю "Дэдпула".

Ожидается, что шестой "Терминатор" станет продолжением культового сиквела 1990 года ("Терминатор-2: Судный день").

Возвращение на экран Линды Гамильтон станет в том числе актом борьбы Кэмерона с гендерными стереотипами.

"В фильмах часто появляются 50- и 60-летние мужчины, убивающие плохих парней. Женщин в похожих амплуа мы практически не видим. Наш фильм станет шагом к разрушению подобных шаблонов", — отметил Кэмерон.

Дата начала съемок шестой части "Терминатора" пока держится в секрете.

Первый фильм киноэпопеи вышел в 1984 году. Пятый фильм франшизы "Терминатор: Генезис" – в 2015-м.