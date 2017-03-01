Последние препятствия для продолжения съемок сериала "Теория Большого взрыва", вероятно, скоро будут устранены: его создатели близки к заключению новых контрактов с актрисами Маим Бялик и Мелиссой Рауш, передает Variety.

Ранее сообщалось, что, возможно, проект закроют, так как срок контрактов актеров подходит к концу и с ними не удается договориться об их продлении - звезды ситкома решительно требовали прибавки к зарплате.

По данным нескольких источников издания, теперь пять актеров шоу - Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр - пошли на беспрецедентный шаг, согласившись на небольшое сокращение своей зарплаты, чтобы эти средства пошли на поднятие заработков Бялик и Рауш.

Маим Бялик и Мелисса Рауш присоединились к команде в третьем сезоне и до сих пор зарабатывали значительно меньше, чем их коллеги по сериалу. Обе актрисы получали за получасовой эпизод всего по 200 тысяч долларов, а то время как звездам шоу платили за такую же работу по миллиону долларов. Такая ситуация артисток не устраивала.

Парсонс, Галэки, Куоко, Хелберг и Найяр согласились на уменьшение собственной зарплаты на 100 тысяч долларов за каждый эпизод 11-го и 12-го сезонов, чтобы направить эти деньги на оплату съемок Бялик и Рауш. Если актрисы поделят "освободившуюся" сумму на двоих, они получат по 450 тысяч долларов за эпизод в двух последних сезонах. Пока к окончательному решению Бялик и Рауш не пришли, переговоры продолжатся на этой неделе. По некоторым данным, они могут потребовать еще больше поднять их жалованье.

В январе зрителям был показан последний из отснятых эпизодов 10-го сезона. Сообщалось, что актеры отказываются возвращаться на съемочную площадку до заключения новых контрактов.

Потом пресса сообщила, что создателям сериала все же удалось достигнуть договоренности с актерами Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и Куналом Найяром, контракты с которыми истекают в марте 2017 года, чтобы они продолжили работу на прежних условиях. Договоры, как и раньше, будут подписаны сроком на два года.

СМИ писали, что сериал продлят еще на два сезона. Премьера ситкома "Теория Большого взрыва" состоялась 24 сентября 2007 года.