Андрей Макаревич приехал в Петербург с программой "Идиш дзаж". Концерт прошел без особых эксцессов. Не считая того, что перед его началом у музыкантов отказала техника.

Решение певца не отменять концерт спустя несколько часов после теракта вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Резко высказался главный борец за нравственность в России Виталий Милонов.

"Те нелюди, которые сегодня пошли выплясывать на концертик Макаревича в Петербурге, навсегда перестали быть петербуржцами и ленинградцами", — написал депутат Госдумы Милонов в социальных сетях.

Свою позицию Макаревич пояснил в соцсети после выступления. "По поводу нашего сегодняшнего концерта в Питере в Сети было много вони (сам не читаю, мне рассказали). Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш джаз" в себе не несет!", — поделился он мнением на своей страничке в Facebook.

Андрей Макаревич подчеркнул: сегодня по большому счету никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. "Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам, хрен", — добавил певец.