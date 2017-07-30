В понедельник, 31 июля, в Юрмале стартует первый международный фестиваль музыки, театра и кино Jūras Pērle, в рамках которого запланированы бесплатные мероприятия.

Так, В понедельник 31 июля, ровно в 18 часов участники и гости Первого международного фестиваля Jūras Pērle пройдут по красной дорожке в концертный зал "Дзинтари".

В торжественной церемонии примут участие знаменитые артисты, режиссёры, композиторы, создатели культовых фильмов. Их имена звучат как легенда: Дунаевский, Алентова, Меньшов, Боярский, Харатьян, Немоляева, Захаров, Муравьёва, Оганезов, Ардова, Калныньш, Стоянов, Макарский, Верник, Корнелюк, Скляр.

Съемка на видео и фото разрешается. Приглашаются все.

Затем, 1 августа в 11 часов состоится Международный турнир по теннису за кубок "Jūras Pērle" в спортивный центр Concept (пр. Виенибас, 36, Юрмала).

Турнир по теннису между звездами фестиваля "Jūras Pērle" и профессионалами. Только в Юрмале и только в этот день вы сможете увидеть звезд театра и кино в самом ярком матче. Принимают участие: Дмитрий Харатьян, Максим Дунавевский, Алена Бабенко и многие другие звезды театра и кино, политики и бизнеса.

Вход на турнир свободный.