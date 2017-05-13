Неудачное выступление в полуфинале "Евровидения" латвийской группы Trianas Parks (на фото) вызвало ожесточенные споры среди местных деятелей шоу-бизнеса. Некоторые из них высказались весьма нелицеприятно.

Например, композитор Раймонд Паулс считает, что лучше год-другой пропустить, нежели посылать на конкурс "меньшее из зол". По его мнению, в последние годы участники из южных стран представлены очень сильными вокалистами и, чтобы конкурировать с ними, Латвия должна найти кого-то столь же одаренного.

Коллега Паулса Зигмар Лиепиньш изучил данные, полученные в ходе голосования на одном из посвященных "Евровидению" фанатском сайте, и уверен, что вокальный талант не имеет значения. "Наибольшее число голосов, - поясняет он, - получила исполнительница из Бельгии, которая в диапазоне одной октавы низко проревела тотально скучный, однообразный мотивчик. Про шоу и костюмы даже и говорить не буду". По его мнению, все решает оригинальность и отличие от других. А на это способны только талантливые продюсеры. "И пока в Латвии не будет продюсеров, которые способны вдохновлять, продвигать, создавать и у которых будет, простите, "чуйка" и нюх, и которые смогут инвестировать, до тех пор даже не надейтесь", - резюмировал Лиепиньш.

С этой точкой зрения согласился и композитор Янис Лусенс. "В этой работе должно быть высшее призвание, - уверен он. - "Все так делают" - не годится. Надо слушать много разной музыки и пытаться понять, почему что-то делается так, что все это слушают".

Певица Лиене Шомасе с непониманием отнеслась к мнению композиторов. И иронично обратилась к ним: "Почему же великолепные латвийские композиторы и продюсеры не объединятся, чтобы создать сильную песню для "Евровидения"? Почему не участвуют в международных конкурсах, а только критикуют?"

Музыкант Андрис Кивичс попытался снизить градус дискуссии, призвав всех проще относиться к конкурсу: "Может, надо просто развлекаться, а не анализировать? Если бы кто-то знал как надо, все бы так и делали и побеждали".

Жаркий обмен мнениями произошел между певицами Дианой Пирагс и Лиене Грейфане. Диана упомянула, что сразу прогнозировала неудачу латвийских представителей, на что Лиене предложила ей в следующем году самой пойти и показать как надо делать шоу, петь и побеждать.