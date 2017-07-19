Хит Despacito певца Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах, сообщает "Би-би-си". Это произошло через шесть месяцев после выхода сингла.

Количество прослушиваний Despacito достигло 4,6 млрд, что позволило песне обойти хит Джастина Бибера Sorry.

"Я из Пуэрто-Рико, живу в Майами. Прямо сейчас мы живем в интересное время, когда люди пытаются нас разделить. Они хотят строить стены", – заявил Фонси. По его словам, он гордится, что песня объединяет людей и культуры.

Despacito вышла в январе и стала хитом в Латинской Америке. Англоязычный мир узнал о композиции благодаря Биберу, который услышал песню в ночном клубе, после чего появилась версия Despacito (Remix). Этот вариант и стал феноменом в стриминговых сервисах.

Третье место в списке самых популярных песен занимает Shape of You Эда Ширана.