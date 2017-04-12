Отмечается, что в настоящее время в кассах остались только билеты в фан-зону на репетиции и прямые эфиры полуфиналов.

Продажа новой партии билетов на "Евровидение-2017" началась 10 апреля.

Согласно информации на официальном сервисе продаж билетов на киевский фестиваль Сoncert.ua, стоимость посещения финала конкурса варьировалась от 87 до 262 евро.

Днем ранее украинские организаторы "Евровидения" показали главную площадку соревнования. Основной ареной конкурса стал киевский Международный выставочный центр.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.