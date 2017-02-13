Легендарный джазовый певец Эл Джерро умер в воскресенье, 12 февраля, сообщает официальный сайт музыканта и аккаунт в Twitter. Обладатель семи премий Grammy умер в возрасте 76 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния), уточняет портал TMZ.

Причины смерти в сообщении не указаны, однако, по данным СМИ, в последние годы музыкант испытывал проблемы с дыханием. Кроме того, у него было больное сердце. Буквально за несколько дней до смерти музыкант объявил, что прекращает гастроли в связи с истощением. Сообщение о смерти артиста пришло на фоне вручения в США очередных премий "Грэмми". Смерть Эла Джерро подтвердил его менеджер Джо Гордон.

Свои соболезнования в связи с кончиной Эла Джерро высказали многие знаковые музыканты - Теренс Бланчард, Кассандра Уилсон, Маркус Миллер, Джон Маклафлин.

Эл Джерро родился в 1940 году в городе Милуоки (штат Висконсин). Свою музыкальную карьеру он начал в середине 1960-х годов, передает сайт Allmusic.com.

Популярность пришла к певцу в 1970-х. Он прославился умением петь разными тембрами и удивительной способностью к импровизации.

Дискография исполнителя насчитывает более 20 альбомов. Последний из них - "My Old Friend: Celebrating George Duke" - вышел в 2014 году. За свое творчество Джерро получил семь премий "Грэмми" в трех разных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка (в 1978, 1979, 1981, 1982, 1993 и 2007 годах). Он единственный исполнитель, которому удалось этого достичь.

Журнал Time однажды назвал его "величайшим джазовым певцом среди живущих". В 2001 году Джерро получил звезду на голливудской "Аллее славы".